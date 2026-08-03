ЛДПР требует сократить социальную поддержку мигрантов

В ЛДПР выступили за сокращение расходов региональных бюджетов на социальную поддержку мигрантов. По мнению депутатов ЛДПР, пособия, льготы и другие меры поддержки, финансируемые за счет налогов россиян, должны в первую очередь предоставляться гражданам России и российским семьям, сообщает пресс-служба партии.

Как отметила депутат Московской городской Думы Мария Воропаева, для оценки масштаба таких расходов ЛДПР направит российским губернаторам запросы сведений обо всех видах социальной помощи иностранным гражданам: суммы расходов бюджета, категории получателей, виды выплат и миграционный статус иностранцев, которым предоставлялась такая поддержка.

«Позиция ЛДПР — пора прекратить поддержку семей мигрантов. Бюджетные средства в первую очередь должны работать на граждан России. Сегодня многие наши семьи месяцами добиваются поддержки от государства. На этом фоне регионы тратят значительные суммы на социальное обеспечение мигрантов и многочисленных членов их семей. ЛДПР требует провести полную ревизию таких расходов и сократить необоснованную социальную поддержку мигрантов. Сначала мы обязаны решить проблемы своих граждан — поддержать семьи с детьми, многодетных родителей, пенсионеров и людей, которым не хватает денег на лечение», — заявила Мария Воропаева.

Как отметила Воропаева, эта инициатива входит в список предложений ЛДПР по реальной поддержке семей в рамках кампании «Миллион подписей для президента», в ходе которой партия проводит сбор подписей под обращением к главе государства, чтобы поддержка семьи стала не обещанием, а нормой.

В ЛДПР считают, что необходимость такой проверки подтверждают расходы в отдельных субъектах страны. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2020 по 2025 год выплаты при рождении детей получили более тысячи семей иностранных граждан, а общая сумма такой помощи составила 23 млн рублей. В Московской области только за 2025 год расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение иностранных граждан, имеющих вид на жительство, превысили 700 млн рублей.

По результатам мониторинга ЛДПР подготовит предложения по изменению регионального законодательства. Они будут направлены на сокращение расходов на социальное обеспечение мигрантов и закрепление безусловного приоритета граждан России при предоставлении региональных мер поддержки.