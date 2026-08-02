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Общество

Взрывы произошли в самом большом городе-спутнике Киева

Украинский «Телеграф» сообщил о взрывах в Броварах в Киевской области
Global Look Press

В окрестностях Киева прогремели взрывы, очевидцы сняли видео, на котором слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Телеграф».

«В Броварах под Киевом снова взрывы», — говорится в сообщении.

По информации источника, «местами исчез свет».

Другие украинские паблики, в частности «Киев инфо», пишут, что в Броварах сбили беспилотник и что до этого недалеко от города видели четыре летящих в сторону Киева БПЛА. Дважды за день в Броварах объявляли воздушную тревогу, пишут украинские паблики.

Бровары — это город в Киевской области, который является самым большим городом-спутником Киева и всей Киевской агломерации. Расстояние между Броварами и Киевом составляет около 41 км.

За несколько минут до публикации видео в Киевской области сняли воздушную тревогу.

В этот день Минобороны РФ сообщило о нанесении очередной серии ударов по транспортным, логистическим и энергетическим объектам, используемым в интересах украинской армии.

Ранее Зеленский пожаловался, что ПВО смогли сбить только одну из российских ракет, которыми были атакованы предприятия в ночь на 1 августа.

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