Адвокат объяснил, стоит ли соглашаться, если попросили быть понятым

Быть понятым — дело добровольное, но оно влечет за собой ряд обязательств: длительное присутствие при процессуальных мероприятиях, возможные допросы у следователя, а затем и участие в судебном процессе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

По его словам, с развитием средств фиксации необходимость в присутствии понятых начала постепенно исчезать. Но пока что это «институт» все еще довольно активно используется. Появление понятых связано с неким контролем со стороны общества над действиями правоохранительных органов, чтобы не допустить злоупотреблений с их стороны во время осуществления наиболее важных процессуальных действий.

«Если вам есть 18 лет, вы не работаете в правоохранительных органах и не являетесь участником уголовного процесса, то вы можете быть привлеченным в качестве понятого. С вашего согласия, разумеется. Если вы не желаете участвовать в качестве понятого, то принудить вас к этому не имеют право», — объяснил он.

Также, как подчеркнул эксперт, важно понимать, что следственное действие, для участие в котором вас просят принять участие, может занять довольно длительное количество времени. Никто не знает заранее сколько продлится этот процесс.

«Кто бы вас не убеждал в обратном. Нередки случаи, когда такие следственные действия, как обыск в организации, могут продолжаться почти сутки. И понятые все это время обязаны присутствовать при его осуществлении. Без перерыва на сон, естественно. Поэтому это обстоятельство нужно обязательно, когда даете свое согласие на участие в качестве понятого», — поделился адвокат.

Также участие в деле понятого обычно не ограничивается только разовым присутствием на следственном действии. Как правило, после проведения следственного действия, как минимум один раз (а то и более) понятой может быть допрошен следователем по обстоятельствам своего участия в следственном действии. Особенно часто это происходит, когда у стороны защиты и обвинения есть разногласия по поводу проведения этого следственного действия.

«Также после окончания следствия понятые подлежат вызову для допроса в суде. Это тоже нужно учитывать, когда соглашаетесь на свое участие в качестве понятого: одним днем все не ограничится и вас обязательно будут выдергивать из повседневной жизни и приглашать для допросов. Это обычная и нормальная практика», — заверил адвокат Ключко.

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