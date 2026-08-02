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Общество

В России объяснили снижение доходов предпринимателей

Эксперт Хакимзянов: расходы бизнеса растут быстрее готовности рынка платить
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Снижение доходов предпринимателей выглядит вполне закономерным. У этого есть несколько причин, рассказал «Газете.Ru» Рамиль Хакимзянов, основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал».

«В первом квартале 2026 года произошло снижение темпов экономической активности. Экономика стала производить меньше товаров и услуг, а значит, бизнес начал получать меньше заказов и выручки. Мы видим это и на собственном опыте — спрос на услуги в этом году снизился, хотя ситуация пока остается управляемой», — поясняет Хакимзянов.

Экономические факторы складываются против бизнеса: кредиты остаются дорогими, рынки — нестабильными. Расходы продолжают расти: дорожают топливо, материалы, обслуживание техники, сотрудники ожидают индексации зарплат. Дополнительным фактором стала налоговая нагрузка. Многие предприниматели, работавшие на упрощенной системе, столкнулись с переходом на НДС и необходимостью перестраивать экономику.

О снижении деловой активности говорит и рынок коммерческой недвижимости. Если раньше хорошие складские и офисные помещения были в дефиците, сейчас появляется все больше свободных площадей. Многие компании отказываются от расширения и закрывают малоприбыльные точки.

Еще один фактор — цены растут, но не для всех.

«Предприниматель не может бесконечно перекладывать расходы на клиентов через повышение цен. Формально цену поднять можно, но готов ли покупатель ее принять? Сегодня многие компании сталкиваются с этой проблемой: себестоимость растет быстрее, чем рынок готов платить. В результате доходы растут медленнее расходов или снижаются,» — заявил он.

Самая сложная ситуация у небольших компаний. У крупного бизнеса обычно есть финансовая подушка, долгосрочные контракты и возможность оптимизировать расходы. У малого бизнеса запас прочности гораздо меньше, поэтому любые изменения спроса или расходов ощущаются быстрее.

«Снижение доходов предпринимателей — это результат сразу нескольких факторов: ослабление спроса, рост издержек, дорогие кредиты и увеличение налоговой нагрузки. В таких условиях основная цель для бизнеса — не вырасти, а сохранить хотя бы то, что уже создано: команду, клиентов и финансовую стабильность», — резюмирует Рамиль Хакимзянов.

Ранее экономист рассказал, какой бизнес не стоит даже пробовать открывать в 2026 году.

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