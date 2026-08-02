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Общество

Стало известно, сколько денег у россиян съедает работа из офиса

Работа из офиса съедает больше 10% зарплаты у 26% россиян
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

На одну только дорогу в офис четверо из десяти опрошенных (41%) россиян тратят от 2 до 5 тыс. рублей в месяц. Еще 28% отдают за поездки больше 5 тыс. рублей, 14% укладываются в сумму до 2 тыс. рублей. Ничего не тратят 6%, потому что ходят пешком или получают компенсацию от работодателя. Еще 11% респондентов признались, что не ведут подсчет своих затрат на дорогу.

Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

К проезду добавляются обеды, кофе, парковка, офисная одежда и уход за ней. Самая распространенная сумма всех расходов на работу из офиса составляет 5-10 тыс. рублей в месяц — столько тратят 37% опрошенных. В сумму до 5 тыс. рублей укладывается 21% россиян, от 10 до 20 тыс. тратят 18%. Еще 11% респондентов тратят больше 20 тыс. рублей в месяц. Полностью избежать офисных расходов удается только 1%, а 12% их просто не считают.

В пересчете на процент от зарплаты траты на офис кажутся еще дороже. У 37% опрошенных эти расходы забирают 6–10% дохода, у каждого четвертого (26%) — больше 10%.

Самой затратной частью работы из офиса 38% назвали еду и напитки. Дорога оказалась на первом месте у 25%. Еще 14% считают самой высокой ценой время, проведенное в пути, а 10% дорого обходится их эмоциональная усталость.

Компенсацию офисных расходов 44% опрошенных не получают вовсе. Еще 28% имеют ДМС, оплату спорта или другие льготы, которые не покрывают непосредственные траты на офис. Питание работодатели оплачивают у 15% сотрудников, проезд — у 11%. Корпоративный транспорт доступен 6%, компенсация парковки — 3%.

Большинство участников исследования считают, что офисный формат работы должен сопровождаться дополнительными выплатами. Полную компенсацию дороги и питания поддерживают 34%, частичную — 29%. Еще 19% считают это необходимым, когда сотруднику не разрешают работать из дома. Личными расходами работника такие траты назвали 13%, затруднились ответить 5%.

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