Для большинства россиян SPF остается средством для отпуска, а не ежедневного ухода

Только 30% россиян наносят солнцезащитный крем каждый день

Согласно исследованию компаний Тибурон и «Гельтек», для большинства россиян солнцезащитный крем остается средством для отпуска и пляжа, а не частью ежедневного ухода. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лишь 30% наносят SPF ежедневно, остальные используют его в ситуациях, когда риск обгореть кажется очевидным.

За последний год SPF пользовались 41% россиян. Только 18% использовали средство круглый год. Самые распространенные ситуации: отдых на пляже (58%), дни с активным солнцем (51%), отпуск в жарких странах (42%), поездки за город (36%).

Чаще всего начинают пользоваться SPF из-за того, что обгорают на солнце (18%), хотят предотвратить старение кожи (16%) или защититься от пигментации (14%).

«Ультрафиолет работает против молодости кожи 365 дней в году, без отпуска и выходных, даже когда вы идете по улице к метро, сидите у окна в офисе или едете в машине, — поясняет Александра Камышникова, врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек». — Зимой достаточно SPF 30, он блокирует около 97% лучей. С апреля лучше использовать SPF 50 и 50+, обновлять санскрин рекомендуется раз в два часа».

Те, кто не пользуются SPF, чаще всего объясняют это тем, что редко бывают на солнце (43%). Еще четверть предпочитают защищаться одеждой или оставаться в тени. 17% перестали пользоваться из-за липкости, белого следа или дискомфорта.

При выборе SPF важнее всего уровень защиты (15, 30 или 50). Второй фактор — цена, третий — комфорт нанесения. Основное место покупки — маркетплейсы (56%), затем магазины косметики (44%), специализированные сети (36%) и аптеки (29%). 59% покупателей ищут оптимальное соотношение цены и качества, приемлемой стоимостью считают сумму до 1 тыс. рублей.

«SPF — не только для пляжа, но и для защиты от фотостарения, которое происходит незаметно каждый день», — резюмирует Камышникова.

Ранее россиянам объяснили, как правильно использовать SPF в городе.