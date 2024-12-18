Названа идеальная еда для поддержания нормального гемоглобина

Анемия – одна из самых распространенных патологий в мире. Ее маркером являются низкие значения гемоглобина. О том, какие продукты питания непосредственно влияют на его уровень, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-гематолог, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Николай Стуклов.

Гемоглобин – это природный переносчик кислорода из легких в ткани и углекислого газа из тканей в легкие. При его недостатке развивается гипоксия – состояние, когда клетки не получают достаточного количества кислорода для нормального функционирования, – а в тканях накапливаются углекислый газ и другие продукты обмена веществ. Длительная нехватка гемоглобина приводит к истощению ресурсов организма. Внешне это часто проявляется такими симптомами, как слабость, усталость, головокружения, затрудненное дыхание, тахикардия, бледность кожи.

«Чтобы вырабатывать гемоглобин в достаточном количестве, организм нуждается в больших объемах белка, железа и фолиевой кислоты. Причем при развитии недостатка железа стремительно усиливается и дефицит фолиевой кислоты, в то время как употребление железа вместе с фолиевой кислотой способствует его всасыванию», – подчеркнул Стуклов.

По его словам, лучший источник белка – это пища животного происхождения.

«Есть, конечно, соевый белок, много белка содержится в бобовых и других продуктах. Но важно понимать, что существуют незаменимые аминокислоты, которые являются частью нашего структурного белка, и получить их можно только из пищи животного происхождения. То же самое можно сказать и о незаменимых жирных кислотах, из которых строится мембрана и вся внутренняя структура клеток», – отметил он.

Врач-гематолог добавил, что оптимальный источник железа – это мясные продукты, так как в них оно содержится в двухвалентном состоянии, благодаря чему намного лучше усваивается организмом по сравнению с трехвалентным железом (им, в частности, богаты яблоки, гранаты, гречка и другие растительные продукты). При этом чем мясо «краснее» до своего приготовления, тем больше в нем этого микроэлемента: так, меньше всего железа – в рыбе, побольше – в птице, и в большом объеме – в мясе млекопитающих, причем в свинине его меньше, чем в баранине и говядине.

Также, по словам Стуклова, нежелательно сочетать продукты, которые содержат железо, с чаем, кофе, красным вином и любыми молочными продуктами. Дело в том, что в состав первых трех напитков входят танины, которые блокируют всасывание железа, а молочные продукты богаты кальцием, который конкурирует с железом за всасывание.

В свою очередь, фолиевая кислота есть в самых разных продуктах питания (в частности, ее особенно много в листовых овощах, бобовых, цитрусовых), однако она полностью разрушается при нагревании. Поэтому, по словам специалиста, чтобы получать фолиевую кислоту из еды, важно употреблять свежие овощи, фрукты и зелень.

«С точки зрения поддержания нормального уровня гемоглобина, идеальная пища – это хорошо приготовленный кусочек мяса со свежей зеленью, так как это блюдо сочетает в себе белок, гемовое (двухвалентное) железо и фолиевую кислоту. И запивать его желательно водой или соком», – подытожил врач-гематолог.

Помимо этого, он подчеркнул, что группы населения с повышенными рисками анемии – дети, пожилые люди, спортсмены, доноры крови и в особенности женщины репродуктивного возраста и беременные – в большинстве случаев нуждаются в дополнительном приеме препаратов железа, потому что для них маловероятно восполнить дефицит этого микроэлемента исключительно продуктами питания. Однако принимать железо необходимо исключительно под контролем врача.

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