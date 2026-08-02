Россияне рассказали, сколько им требуется времени на возвращение в строй после отпуска

Большинству россиян требуется несколько дней на адаптацию после отпуска: только каждый шестой сразу включается в привычный темп, тогда как остальные сталкиваются со снижением продуктивности и необходимостью заново перестраиваться на рабочий режим.

Это показало исследование PR Perfect, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 17,8% участников опроса. Еще 32,2% отметили, что им требуется около двух рабочих дней, а 25% — от трех до четырех дней. Таким образом, почти 75% сотрудников не могут сразу выйти на привычный уровень эффективности после отпуска. Более того, почти каждый четвертый восстанавливает рабочий ритм только спустя неделю или даже позже.

Исследование также показало, что первый рабочий день после отпуска редко проходит с привычной продуктивностью. Лишь 11,1% респондентов сообщили, что работают так же эффективно, как обычно. Почти половина (48,2%) отмечает небольшое снижение продуктивности, 25,9% ощущают его достаточно сильно, а 14,8% признались, что в первый день практически не могут работать в привычном темпе.

Возвращение к рабочим задачам сопровождается характерными трудностями. Чаще всего сотрудники признаются, что им требуется больше времени, чтобы снова погрузиться в проекты (46,5%), а 42,9% работают медленнее обычного. Почти треть (32,2%) чаще отвлекается, 28,6% стараются откладывать сложные задачи на потом, а 17,9% замечают, что совершают больше ошибок, чем обычно. Только 21,4% участников исследования сообщили, что отпуск никак не влияет на их специфику и качество их работы в первый день после возвращения.

Главными причинами сложной адаптации после отпуска россияне назвали необходимость заново погружаться в проекты (50%) и психологическую сложность переключения с отдыха на рабочий режим (50%). Еще 39,3% сталкиваются с большим объемом накопившихся задач, 32,2% — с переполненной почтой и сообщениями, а 14,3% считают, что возвращению к продуктивности мешает большое количество встреч в первые рабочие дни. Лишь 3,6% участников исследования заявили, что после отпуска им ничего не мешает сразу войти в привычный рабочий ритм.

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