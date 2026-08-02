В индийском штате Карнатака мужчина забил молотком жену и семимесячную дочь после ссоры. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, в семье регулярно происходили конфликты. В ночь на 30 июля между супругами вспыхнула очередная ссора. Мужчина схватил молоток и набросился на жену, а затем избил младенца, пострадавших не спасли.

Преступник сбежал с места происшествия, его поиском занимается полиция. Устанавливается мотив расправы.

До этого в Индии мужчина унижал жену из-за лишнего веса и расправился с ней. По версии следствия, после очередной ссоры муж напал на Приянку и начал ее душить. Семья жертвы заподозрила неладное, когда женщина перестала выходить на связь, и обратилась в полицию.

Ранее в Индии жена расправилась с мужем из-за платья.