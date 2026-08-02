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Общество

Россиянка прихлопнула ядовитого жука в Китае и попала в больницу

SHOT: россиянку госпитализировали в Китае после встречи с ядовитым жуком
Awei/Shutterstock/FOTODOM

Россиянку госпитализировали в Китае после того, как она прихлопнула ядовитого жука. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«25-летняя Елизавета из Таганрога отдыхала в номере отеля в Шанхае. Внезапно она почувствовала сильное жжение на руке. На ней сидел жук. Девушка прихлопнула его. А на следующее утро на этом месте появилось большое красное пятно и дикая боль как от ожога. Еще через три дня — жуткие волдыри», — говорится в посте.

В больнице туристке рассказали, что она раздавила на себе томката — ядовитого жука, похожего на муравья. Они не кусаются, но при сдавливании выделяют мощный яд педерин. Воспаление от него может не проходить месяцами. А если вовремя не обратиться за помощью, могут начаться лихорадка и воспаление суставов, уточняет канал.

Томкат — это маленький жук-стафилинид (Paederus), также известный как жук-пожарник. Эти насекомые часто встречаются в странах Азии, например, во Вьетнаме и на Бали.

Ранее укус насекомого оказался признаком меланомы у британца.

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