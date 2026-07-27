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«Укус насекомого» оказался признаком неизлечимого рака у мужчины

Укус насекомого оказался признаком меланомы у британца
Shutterstock/FOTODOM

«Укус насекомого» оказался признаком неизлечимого рака у британца, пишет Daily Star.

Кристофер Кэпстик несколько месяцев считал появившуюся на спине шишку последствием укуса насекомого. В итоге врачи диагностировали у него меланому, которая впоследствии распространилась на мозг и стала неизлечимой.

Мужчина неоднократно обращался к врачам. По его словам, около полугода его успокаивали, предполагая, что это обычная киста. Однако в марте 2023 года Кристоферу диагностировали рак четвертой стадии.

Лечение некоторое время давало хорошие результаты. В начале 2025 года обследования даже показали отсутствие признаков заболевания, и мужчина вместе с женой и тремя дочерями начал планировать семейные поездки.

Однако незадолго до путешествия Кристофера резко ухудшилось. Новое обследование выявило шесть опухолей в головном мозге и еще шесть очагов в других частях организма. По словам мужчины, врачи сообщили, что заболевание неизлечимо, и дали ему прогноз около года.

Позднее Кристофера начали готовить к операции на мозге, однако перед вмешательством выяснилось, что пять опухолей исчезли. Сейчас мужчина продолжает ежемесячную иммунотерапию.

Ранее, что появившаяся шишка на глазу мужчины оказалась червем.

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