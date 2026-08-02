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Общество

Головин назвал поддержку участников СВО приоритетом на всех этапах реабилитации

Головин: «Единая Россия» продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
Официальный канал Движение Первых

Помощь участникам СВО необходимо оказывать на всех этапах возвращения к мирной жизни. Об этом заявил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин газете «Взгляд».

По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы, а также совершенствует действующие меры поддержки.

«Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», — сказал он.

Головина отметил, что пять лет службы в ВДВ научили его серьезной физической подготовке, умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться.

Он подчеркнул, что после возвращения с фронта бойцы сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, а господдержка крайне необходима в этот период.

«После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», — рассказал Головин.

По его мнению, фонд «Защитники Отечества», кадровая программа «Время героев» и региональные аналоги играют важнейшую роль в этом направлении. Головин подчеркнул, что «Единая Россия» уделила особое внимание этим вопросам.

Он напомнил, что в 2024 году в народной программе партии появился отдельный блок, посвященный этому направлению. Также Головин отметил эффективность партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». При этом главной задачей он назвал обеспечение помощью каждого нуждающегося.

По его словам, при участии «Единой России» на федеральном уровне приняли множество законов для поддержки ветеранов СВО — речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения.

Головин подчеркнул, что партия планирует масштабировать запущенные инициативы, развивать региональные проекты и продолжать работу над законодательными инициативами.

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