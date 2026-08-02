Венграм пообещали «самые критические пять дней» из-за отключения АЭС «Пакш»

В Венгрии начинаются «самые критические пять дней» из-за энергетического кризиса, вызванного рекордным обмелением Дуная. Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр предупредил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, в ближайшие дни ожидается сильная жара — температура может достичь +40°C, а АЭС «Пакш» с понедельника полностью прекратит выработку электроэнергии. Сегодня утром уровень Дуная в городе Пакш опустился до -133 см. При достижении -134 см будет остановлен последний работающий энергоблок станции.

«Это произойдет впервые за 44 года. Полная остановка была необходима из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, которого не видели никогда», — поделился глава венгерского правительства.

Он заверил, что безопасность станции во время остановки полностью гарантирована, поскольку для охлаждения реакторов достаточно воды, персонала и насосов.

Мадьяр сообщил, что вчера удалось сэкономить объем электроэнергии, эквивалентный выработке одного блока АЭС: промышленные, муниципальные и бытовые потребители сократили потребление на 500 МВт по сравнению с прогнозами системного оператора MAVIR. Он поблагодарил граждан и предприятия за сознательное отношение и попросил усилить экономию в часы пик с 17:00 до 22:00, начиная с понедельника.

Венгерские власти также порекомендовали торговым центрам снизить интенсивность охлаждения помещений, а учреждениям и церквям отключить декоративную подсветку зданий.

Вчера правительство приняло постановление, позволяющее вводить обязательные ограничения для крупных потребителей. Сегодня оперативный штаб оценит необходимость их применения.

Премьер также опроверг слухи о том, что Австрия или Словакия задерживают воду в Дунае, назвав это ложью. По его словам, уровень реки критически низок на всем ее протяжении.

По данным венгерских метеорологов, жара в регионе сохранится как минимум до конца следующей недели, а уровень Дуная, по прогнозам, продолжит снижаться в ближайшие дни, прежде чем стабилизироваться.

Ранее была названа дата отключения венгерской АЭС «Пакш».