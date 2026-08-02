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Бизнес

Названа дата отключения венгерской АЭС «Пакш», вырабатывающей 50% электричества

Мадьяр: венгерскую АЭС «Пакш» отключат 2 августа в связи с обмелением Дуная
АЭС «Пакш»

Атомную электростанцию (АЭС) «Пакш», расположенную в Венгрии, отключат на текущей неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра республики Петера Мадьяра.

«Венгрия в воскресенье (2 августа. — «Газета.Ru») <...> остановит АЭС «Пакш», — сообщил глава правительства.

Он обратил внимание, что данная АЭС вырабатывает почти 50% электроэнергии в стране.

Работа атомной электростанции «Пакш» в Венгрии будет приостановлена в связи с рекордным понижением уровня воды в реке Дунай. На следующей неделе в республике ожидается жара с температурой воздуха порядка +40°С, при этом осадки в бассейнах рек Дунай и Тиса не прогнозируются. По данным портала Portfolio, 1 августа Дунай обмелел настолько, что мощность АЭС «Пакш» пришлось снизить до 480 мегаватт по сравнению с обычными 2000 мегаваттами. В тот же день Мадьяр предупредил жителей, что станцию могут полностью остановить.

Снижение уровня воды в Дунае стало проблемой и для Румынии. Глава компании «Воды Румынии» Сорин Рындашу заявил, что расположенная в стране АЭС «Чернаводэ» в случае дальнейшего обмеления реки протянет всего несколько дней. На этом фоне власти пошли на беспрецедентные меры и распорядились перенаправить один из рукавов Дуная.

Ранее в Молдавии возник дефицит топлива из-за обмеления Дуная.

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