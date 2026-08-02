В Индонезии прыжки пассажиров горящего парома в море засняли на видео

AntaraNews: в Индонезии пять человек не выжили и 41 пропал при пожаре на пароме

Пять человек не выжили и еще 41 числится пропавшим без вести в результате пожара на индонезийском пароме Mutiara Sentosa 2 в Мадурском проливе. Об этом сообщает AntaraNews со ссылкой на главу поисково-спасательного управления Сурабаи Нананга Сигита.

Судно, следовавшее по маршруту Сурабая — Макассар, загорелось сегодня утром у побережья острова Мадура. Спасателям удалось эвакуировать 225 человек, поиски остальных продолжаются. На борту находился 271 пассажир и член экипажа, сообщил Нананг Сигит. По данным iNews, судно перевозило 180 пассажиров и обслуживалось 47 членами экипажа. По данным Kompas, паром имел разрешение на перевозку до 300 пассажиров.

Пожар начался в грузовом отсеке. Капитан судна сообщил о возгорании около 6-7 часов утра по местному времени, после чего связь с ним прервалась. К моменту прибытия спасателей паром был почти полностью охвачен огнем, пассажиры укрывались на носу и в рубке, некоторые прыгали в воду.

По словам Сигита, власти уже анонсировали расследование с установлением причин возгорания. Оно займет несколько недель.

Паром Mutiara Sentosa 2 был построен в Японии в 1985 году и долгое время использовался для перевозок на внутренних рейсах. В 2024 году его переоборудовали для регулярных пассажирских рейсов в Индонезии.

Индонезия, крупнейший архипелаг в мире, регулярно сталкивается с проблемами безопасности на морском транспорте. В 2025 году, по данным национальной комиссии по безопасности на транспорте, в стране произошло 17 серьезных инцидентов с пассажирскими судами, в которых не выжили более 50 человек.

Ранее в Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту.