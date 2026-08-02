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Общество

Красноярка из ревности забила знакомую

В Красноярске женщина с подругой забила соперницу из ревности
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Красноярска получила восемь лет колонии за жестокое избиение соперницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемая вместе с сожителем и подругой распивали спиртные напитки. Во время застолья гостья оказывала знаки внимания мужчине. Разозлившись, хозяйка схватила ее за волосы, выволокла в коридор и жестоко избила, нанеся ей не менее 58 ударов.

Затем красноярка увидела проходящую мимо соседку пригласила ее зайти. Та узнала о произошедшем и решила присоединиться к избиению. Она ударила каблуком сапога по лицу лежавшей на полу потерпевшей.

Утром компания ушла, оставив избитую на полу. Позже сожитель вернулся и вызвал скорую, но было уже поздно, спасти пострадавшую не смогли. Нападавшую и ее приятельницу задержали. Суд приговорил одну из женщин восьми годам колонии общего режима, ее соучастница ожидает отдельного суда.

Ранее в Тверской области женщина отлупила приятеля табуретом.

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