Красноярка из ревности забила знакомую

В Красноярске женщина с подругой забила соперницу из ревности

Жительница Красноярска получила восемь лет колонии за жестокое избиение соперницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемая вместе с сожителем и подругой распивали спиртные напитки. Во время застолья гостья оказывала знаки внимания мужчине. Разозлившись, хозяйка схватила ее за волосы, выволокла в коридор и жестоко избила, нанеся ей не менее 58 ударов.

Затем красноярка увидела проходящую мимо соседку пригласила ее зайти. Та узнала о произошедшем и решила присоединиться к избиению. Она ударила каблуком сапога по лицу лежавшей на полу потерпевшей.

Утром компания ушла, оставив избитую на полу. Позже сожитель вернулся и вызвал скорую, но было уже поздно, спасти пострадавшую не смогли. Нападавшую и ее приятельницу задержали. Суд приговорил одну из женщин восьми годам колонии общего режима, ее соучастница ожидает отдельного суда.

Ранее в Тверской области женщина отлупила приятеля табуретом.