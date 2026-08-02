В Петербурге школьницы на электросамокате сбили прохожую и сбежали

В Петербурге женщина попала в больницу с ушибами после наезда двух школьниц на самокате, виновницы ДТП скрылись с места происшествия. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел возле торгового центра «Фиолент» на Ленинском проспекте две девочки примерно 13-14 лет на электросамокате сбили женщину. Пострадавшая рассказала, что почувствовала резкий удар в спину, петербурженка упала, а девочки сразу уехали.

Помочь пострадавшей оказал прохожий, ее увезли на скорой в больницу на улице Костюшко. Врачи диагностировали множественные ушибы. Позже с женщиной связалась мать одной из девочек, которая оплатила лечение, поэтому пострадавшая не стала предъявлять претензий.

До этого в Ижевске 15-летний самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре. 80-летняя женщина получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее юный самокатчик на скорости сбил двухлетнюю девочку в Ленобласти.