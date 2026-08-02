Число пострадавших при стрельбе в штате Айдахо в США выросло до семи

AP: семь человек пострадали при стрельбе в ресторане в городе Твин-Фоллс в Айдахо

Число пострадавших в результате стрельбы в американском штате Айдахо выросло до семи. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти.

«В результате стрельбы в ресторане быстрого питания в Айдахо <...> семь получили ранения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания In-N-Out Burger в городке Твин-Фоллс на юге Айдахо. По информации очевидцев, неизвестный мужчина в очках открыл огонь по посетителям бургерной из винтовки типа AR, а затем он вышел из ресторана и начал стрелять на улице. Ресторан, у которого произошла стрельба, находится на оживленной торговой площади, и в районе 14:00, когда все произошло, там находились сотни людей, пишут американские СМИ.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Тело стрелявшего обнаружили рядом с рестораном, однако пока неизвестно, входит ли он в число озвученных властями жертв инцидента. В настоящее время устанавливается личность стрелка и мотивы, побудившие его к нападению на людей.

По информации CNN, ресторан, где произошла стрельба, открылся всего неделю назад.

Ранее в США произошла стрельба на вечеринке с сотнями гостей.