Украинским автомобилистам предрекли резкий рост цены на дизтопливо

В ближайшие дни на украинских автозаправках ожидается резкий рост цен на дизельное топливо. Об этом сообщил украинский финансовый аналитик Андрей Шевчишин, чьи слова приводит издание «Новости Live».

По словам эксперта, ситуация с бензином в стране немного лучше, чем с дизелем.

Шевчишин объяснил, что закрытие портов в стране приведет к заметному увеличению цен на дизель в ближайшие дни. Он предположил, что цена может достичь 100 гривен (примерно $2,2 за литр), в то время как в настоящее время его стоимость составляет около 91 гривны (более $2). Также он прогнозирует, что цена на бензин марки «Премиум-95» вырастет до 92 гривен (чуть более $2).

По состоянию на 31 июля средние цены на топливо составляют: бензин АИ-92 — 77,75 гривны ($1,7), АИ-95 — 81,19 гривны ($1,8), «Премиум-95» — 84,27 гривны (более $1,8), а дизель — 91,99 гривны (более $2). В начале июля цены были значительно ниже: АИ-92 — 68,80 гривны ($1,5), АИ-95 — 74,60 гривны (более $1,6), «Премиум-95» — 79,73 гривны (свыше $1,7), а дизель — 76,10 гривны (почти $1,7).

Ранее на Украине заявили о временной остановке экспорта из-за ударов по портам страны.