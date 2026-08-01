Британия столкнулась с нехваткой овощей из-за аномальной жары

В Великобритании наблюдается нехватка свежих овощей, вызванная аномальной жарой и засухой. Супермаркеты вынуждены импортировать продукты из Испании, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителей отрасли.

Согласно информации издания, рестораны и магазины начали закупать салат-латук и брокколи за границей из-за негативного влияния погодных условий на урожай. Оптовые цены на помидоры возросли более чем на 60%, в то время как стоимость салата-латука увеличилась на 90%, а картофеля — более чем на 40%. Производители брокколи сообщают о снижении урожая вдвое, а сбор гороха уменьшился на треть.

Дэвид Симмонс, глава компании Riviera Production, занимающейся выращиванием брокколи, отметил, что в стране наблюдается значительный дефицит этого овоща, и его приходится импортировать из Испании и Нидерландов для удовлетворения спроса. Он также предупредил о возможном дефиците цветной капусты в ближайшие недели.

Тим О'Мэлли, руководитель крупной оптовой компании Nationwide Produce, подчеркнул, что ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, и предприятия сталкиваются с нехваткой воды для полива.

Фермер Роджер Хобсон из Йоркшира, который отвечает за примерно 4% британского производства моркови, заявил, что этот год стал самым сложным за всю его карьеру. Из-за жары свыше 30°C, которая пагубно влияет на морковь, ему приходится постоянно использовать воду для орошения.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.