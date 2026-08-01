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Общество

Грузовик взорвался у полицейского участка в Колумбии

Blu Radio: в Колумбии 10 человек пострадали из-за взрыва заминированного грузовика
Federico Rios/Reuters

Не менее 10 человек получили ранения в результате взрыва заминированного грузовика в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщает радиостанция Blu Radio.

Журналисты уточняют, что автомобиль взорвался недалеко от полицейского участка департамента Северный Сантандер. Отмечается, что семь пострадавших являются полицейскими.

В целях обеспечения безопасности власти города перекрыли въезд в район.

Blu Radio отмечает, что полиция и силовики находятся на месте инцидента для выяснения обстоятельств.

Похожий случай произошел у полицейского участка в Северной Ирландии. По данным ведомства, после 22:50 в районе Твинбрук на западе Белфаста угнали автомобиль курьера службы доставки. Затем в багажник машины поместили взрывное устройство, изготовленное из газового баллона. После этого машину доставили к зданию полиции. Впоследствии бомба сработала, из-за чего автомобиль загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Колумбии на шоссе произошел взрыв.

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