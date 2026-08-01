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Общество

Врач раскрыл, можно ли вылечить грипп, бронхит и ОРВИ только таблетками

Врач Калюжин: обильное питье и полезная еда помогают восстановить иммунитет
Shutterstock/FOTODOM

Медикаменты при гриппе, бронхите и ОРВИ помогают ослабить течение болезни, но не вылечиться — следует соблюдать диету, больше отдыхать и пить жидкости. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.

«Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни, например, снижают температуру или облегчают кашель, но главную работу по уничтожению вируса выполняет собственная иммунная система.
Один из самых действенных способов не допустить тяжелого течения болезни — заранее укрепить защиту организма. В первую очередь речь идет о вакцинации, в частности от гриппа. По сути, прививка работает как учебная тревога — организм знакомится с «образцом» вируса и заранее учится с ним бороться. Когда настоящий вирус попадет в тело, иммунная реакция будет быстрой и сильной — это заметно уменьшает вероятность заболеть или получить осложнения», — предупредил он.

Калюжин ответил, что помогает побороть болезнь. Вакцинация в том числе позволяет подготовить иммунитет к возможной болезни.

«Если инфекция уже проникла в организм, одних лекарств недостаточно, так как нужно создать телу все условия, чтобы оно могло эффективно сражаться с болезнью. Вот что особенно важно. Первое — пить много жидкости. Рекомендуется выпивать от полутора до двух с половиной литров в день. Вода помогает выводить продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, а еще поддерживает влажность слизистых — они служат первым барьером на пути инфекции. Второй важный момент — есть легкую пищу. Организму нужна энергия для работы иммунной системы, а не на переваривание тяжелых блюд. Хорошим выбором станут теплые бульоны, овощи, фрукты — то, что усваивается быстро и дает полезные вещества, из еды организм получает силы на выздоровление. Третье важное условие — соблюдать постельный или полупостельный режим. В разгар болезни любая физическая активность забирает ресурсы, которые критически нужны для борьбы с инфекцией. Отдых — это не просто комфорт, а важная часть терапии. Таким образом, путь к здоровому состоянию складывается из двух основных направлений. Первое — профилактика: например, вакцинация помогает подготовить иммунитет и встретить возможную угрозу во всеоружии. Второе — грамотная поддержка организма во время болезни, то есть не полагаться только на таблетки, а сочетать медикаментозное лечение с достаточным питьем, полезным рационом и полноценным отдыхом», — заключил он.

Ранее врач объяснила, почему нельзя пить все лекарства подряд при простуде.

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