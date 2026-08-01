В СК РФ предупредили подростков о рисках легкого заработка в интернете

СК РФ: легкие деньги в интернете ведут детей к сроку по статье за сбыт наркотиков

Обещания легкого заработка в интернете могут привести к тяжелым последствиям. Об этом детям и их родителям напомнили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что в последнее время подростки все чаще оказываются вовлечены в противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков через интернет — детям обещают быструю и безопасную подработку, а потом они оказываются на скамье подсудимых как распространители наркотиков.

В СК напомнили, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает с 14 лет — такие действия подпадают под ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Так, в прошлом году, рассказали в Следкоме, 17-летний оренбуржец был признан виновным в 13 эпизодах покушения на сбыт наркотиков и приговорен судом к пяти годам лишения свободы. Он не смог избежать наказания, даже несмотря на свой возраст, отметили в Следственном комитете.

Ранее российский подросток получил срок из-за платных смайликов под постами террористов.