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Наука

В Китае обнаружили самый древний в мире янтарь

SciAdv: в Китае нашли самый древний образец янтаря возрастом 385 млн лет
Mikhail Sedov/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китайской академии наук обнаружили в угольных отложениях на северо-западе Китая самый древний из известных образцов янтаря. Его возраст составляет около 385 миллионов лет — примерно на 65 миллионов лет больше, чем у предыдущего рекордсмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Находку сделали в породах среднего девона. Исследователи извлекли из 10 килограммов угля 241 микроскопический фрагмент размером от 0,1 до 1,5 миллиметра. Частицы удалось обнаружить только с помощью ультрафиолетового света, под которым они ярко флуоресцировали.

Поначалу ученые не были уверены, что имеют дело именно с янтарем. Лишь после серии анализов, включая инфракрасную спектроскопию и масс-спектрометрию, они подтвердили, что найденный материал представляет собой окаменевшую древесную смолу.

По словам авторов работы, открытие меняет представления об эволюции растений. До сих пор считалось, что способность вырабатывать сложные смолы появилась значительно позже и была связана с распространением семенных растений. Однако новый янтарь образовался еще до их появления, что свидетельствует: древние сосудистые растения уже обладали механизмами синтеза защитной смолы.

Исследователи предполагают, что в то время смола служила защитой не столько от насекомых, сколько от лесных пожаров, грибов-паразитов и других факторов окружающей среды. В среднем девоне наземные экосистемы только формировались: динозавров еще не существовало, а растительноядные насекомые не играли заметной роли.

Ученые считают, что находка может быть не единственной. По их мнению, еще более древние образцы янтаря могут скрываться в древних угольных пластах и осадочных породах, но из-за микроскопических размеров их ранее могли принимать за обычное органическое вещество.

Ранее в Китае создали редкий сверхтвердый алмаз.

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