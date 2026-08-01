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Общество

Россиян предупредили о фейковом приложении с расположением АЗС

МВД предупредило граждан о фейковом приложении для поиска АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций (АЗС), которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД России, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, фейковое приложение с якобы картой АЗС можно найти через поисковик. После установки на смартфон на устройство загружается вредоносное программное обеспечение (ПО), которое открывает мошенникам доступ к телефону. С его помощью они воруют персональные данные и деньги со счетов. В МВД призывают скачивать приложения только из официальных магазинов.

До этого в компании F6 сообщали, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы.

Специалисты рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию, не вводить коды из СМС на незнакомых сайтах и не подключаться к открытым Wi-Fi-сетям при работе с Telegram.

Ранее мошенники начали красть банковские данные россиян с помощью фейковых ваучеров на бесплатный бензин.

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