Пьяный мужчина подпалил машину бывшей жены в Ленобласти

В Тосненском районе задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля бывшей супруги. Об этом сообщает УМВД региона.

30 июля около в поселке Рябово на Московском шоссе загорелась «Лада Веста», принадлежащая 46-летней женщине. На место прибыл наряд полиции и задержал предполагаемого поджигателя. Им оказался бывшей муж владелицы авто.

Автомобиль выгорел частично, хозяйка устанавливает сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге иностранец устроил ссору в баре и пытался устроить пожар. 42-летний иностранец устроил ссору с сотрудниками кафе и из мести решил его сжечь. Злоумышленник облил горючей жидкостью крыльцо и попытался его поджечь. Администрация заведения обратилась в полицию. Поджигателя задержали на месте преступления, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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