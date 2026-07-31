Крымчанин кувалдой расколотил шесть банкоматов

В Крыму мужчина устроил погром в отделении банка и попал на видео

В Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, мужчина, вооруженный кувалдой, последовательно разбил шесть банкоматов и повредил входную дверь в отделении банка.

Прибывшие на место стражи порядка задержали дебошира, им оказался 57-летний местный житель. Правоохранители устанавливают мотивы его поведения и размер причиненного ущерба.

До этого подростки с топором устроили погром в супермаркете ради сока. Трое молодых людей ворвались в торговый зал, вооружившись топором. Они разбили входные двери, затем принялись носиться по помещению, запугивая посетителей. После этого злоумышленники схватили упаковку с соком, выбежали на улицу, продолжили там буянить и скрылись.

Ранее ульяновец разгромил ларек с алкогольным мороженым и объелся им в парке.