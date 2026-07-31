Петербуржец набрал в магазине продукты для пикника и заработал уголовное дело

В Петербурге мужчина дважды украл мясо для шашлыка, чтобы сходить на пикник

Житель Невского района Петербурга дважды украл виски и мясо для шашлыка из супермаркета, чтобы устроить себе пикник. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным следствия, 52-летний мужчина регулярно наведывался в гипермаркет на проспекте Большевиков. Он складывал в корзину виски, шашлык, кофе и сливочное масло, после чего покидал магазин без оплаты. Общий ущерб составил около 9 тысяч рублей.

После задержания мужчина признал вину и пояснил, что «раз уж попался, то готов отвечать за свои поступки». В отношении любителе пикников возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Ульяновске полицейские по следам из кусков мяса нашли местного жителя, который обокрал магазин. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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