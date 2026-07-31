Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Семилетнего мальчика придавило футбольными воротами в Марий-Эл

В Марий Эл футбольные ворота упали на ребенка
СУ СК РФ по Республике Марий Эл

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего, мальчика придавило футбольными воротам. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на футбольной площадке в деревне Чендемерово, на шестилетнего мальчика рухнули металлические ворота. По данным издания Mari Media, врачи диагностировали у пострадавшего травмы живота и разрыв внутренних органов. Подробности о его состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются ответственные лица, не обеспечившие надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию спортивного объекта.

До этого в Псковской области подростка раздавило бетонной плитой. Инцидент произошел в Палкинском районе. На 13-летнего мальчика рухнули бетонные перекрытия в заброшенном здании. Спасти несовершеннолетнего не удалось

Ранее врачам не удалось спасти мальчика, придавленного воротами в Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!