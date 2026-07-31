Семилетнего мальчика придавило футбольными воротами в Марий-Эл

В Марий Эл футбольные ворота упали на ребенка

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего, мальчика придавило футбольными воротам. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на футбольной площадке в деревне Чендемерово, на шестилетнего мальчика рухнули металлические ворота. По данным издания Mari Media, врачи диагностировали у пострадавшего травмы живота и разрыв внутренних органов. Подробности о его состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются ответственные лица, не обеспечившие надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию спортивного объекта.

До этого в Псковской области подростка раздавило бетонной плитой. Инцидент произошел в Палкинском районе. На 13-летнего мальчика рухнули бетонные перекрытия в заброшенном здании. Спасти несовершеннолетнего не удалось

Ранее врачам не удалось спасти мальчика, придавленного воротами в Петербурге.