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Общество

В Псковской области подростка раздавило бетонной плитой

В Псковской области подростка придавило бетонной плитой в заброшенном здании

В Псковской области подросток не выжил после обрушения бетонной плиты в заброшенном здании. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Палкинском районе. На 13-летнего мальчика рухнули бетонные перекрытия в заброшке. Спасти несовершеннолетнего не удалось. Следователи провели осмотр места происшествия, назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Как оказалось, девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. Фигура упала и придавила ребенка, несовершеннолетняя получила ушибы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Москве студентку придавило упавшим из окна манекеном.

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