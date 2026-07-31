Подросток украл драгоценности из чужого дома, чтобы знакомиться с девушками на пляже

В Избербаше задержали подростка, который украл из чужого дома драгоценности, чтобы раздать их красивым девушкам на местном пляже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

15-летний школьник дождался, пока хозяйка дома уедет, залез в окно и похитил два кольца, серьги и подвеску. Деньги его не интересовали, он хотел произвести впечатление на туристок дорогими подарками.

Все украшения подросток раздал красивым отдыхающим девушкам, но попался полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге мужчина украл ювелирку у друзей и сдал в ломбард. Воспользовавшись моментом, он незаметно вытащил из шкатулки ювелирные украшения. Хозяева обнаружили пропажу и обратились в правоохранительные органы, ущерб они оценили в миллион рублей.

Ранее пьяный москвич украл из сейфа сводной сестры часы и бриллианты на 10 млн рублей.