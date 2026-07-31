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Общество

Москвичка случайно выстирала котенка в стиралке

В Москве спасатели вытащили котенка из стиральной машины
Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)/VK

В Москве спасатели достали котенка из стиральной машины, питомец забрался в барабан и оказался в воде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Пожарно-спасательного центра.

К спасателям обратилась хозяйка котенка, взволнованная девушка сообщила, что загрузила белье в стиральную машину и запустила стирку, но вскоре услышала жалобное мяуканье из барабана.

Оказалось, что котенок запрыгнул внутрь, пока хозяйка отвлеклась. Стирку экстренно остановили, но барабан оказался заблокирован, на помощь домашнему любимцу пришли спасатели, они аккуратно достали мокрого, но невредимого котенка и передал его москвичке. Специалисты рекомендуют перед запуском стиральной машины убедиться, что домашние животные находятся в безопасном месте.

До этого в Красноярском крае кот оставил многоэтажку без интернета, он забрался в подъездную слаботочную шахту, где проходят кабели связи.

Ранее в Петербурге спасли кота, четыре дня просидевшего вентшахте.

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