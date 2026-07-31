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Общество

Белоруссия предоставила гуманитарный коридор для семей РФ и Украины

Белоруссия предоставила гумкоридор для воссоединения семей из РФ и Украины
Pavel Bednyakov/AP

Белоруссия предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и Украины. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

Гумкоридор был организован в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Отмечается, что десять пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправляются к родственникам на Украину. Еще пять человек смогли вернуться с Украины в Белоруссию, их уже ждут родственники в республике.

Кроме того, четверо украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправится на Украину, часть — в страны Евросоюза (ЕС).

До этого глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.

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