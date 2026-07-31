Юрист рассказал, законно ли сдавать жилье «только славянам» и «без детей»

Условие о сдаче квартиры «только лицам славянской национальности» является прямым нарушением Конституции, за это могут привлечь к ответственности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В объявлениях о сдаче жилья все чаще встречаются условия «без детей» и «только для славян». Подход к оценке данных условий должен быть принципиально разным, несмотря на внешнюю схожесть запретов. Условие о сдаче квартиры «только лицам славянской национальности» является прямым и грубым нарушением Конституции. Основной закон гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы и национальности. Подобные требования в объявлениях подпадают под признаки и могут повлечь привлечение к административной ответственности», — заявил Хаминский.

Иная ситуация складывается с требованием сдать жилье «семье без детей». Эксперт подчеркнул, что, хотя подобная практика вызывает вопросы с этической точки зрения, с юридической позиции она не является дискриминацией по аналогии с национальным признаком.

«В России законодательно закреплен принцип свободы договора. Это значит, что собственник, вступая в правоотношения с арендатором, может предусматривать специальные условия в целях обеспечения сохранности имущества», — пояснил юрист.

Основная сложность заключается в коллизии между правом собственности и правом на жилище. С этой точки зрения особый интерес представляет ситуация, когда изначально договор был заключен с условием о проживании без детей, но в период его действия у арендаторов появился ребенок. По мнению Хаминского, это фундаментальное изменение жизненных обстоятельств.

«Появление ребенка не является основанием для автоматического расторжения договора по инициативе арендодателя. Ребенок, вселяясь в квартиру к родителям, приобретает равное с ними право пользования жилым помещением, и его выселение невозможно без предоставления другого жилья. Стороны должны обсудить подобные обстоятельства в преддоговорный период. Запретить третьим лицам рожать детей арендодатель не вправе. Поэтому имеет смысл включить в договор положения о цене и дополнительной ответственности за имущество при различном составе семьи арендатора», — предложил Хаминский.

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