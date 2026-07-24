Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Адвокат объяснил, что делать, если нашли чужой телефон на улице

Адвокат Ключко: найденный телефон нельзя забирать себе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Если вы нашли на улице чужой телефон, то оставлять себе его нельзя. Грань между обычной находкой и кражей очень тонкая, а регулируют эти ситуации два правовых акта: Уголовный и Гражданский кодексы РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

Так, статья 158 УК РФ предусматривает ответственность за тайное хищение чужого имущества, тогда как статья 227 ГК РФ закрепляет порядок обращения с найденными вещами и фактически задает алгоритм добросовестного поведения.

«Ключевой нюанс заключается в том, что мобильный телефон — это предмет с ярко выраженными индивидуальными признаками: в нем есть SIM‑карта, привязанная к конкретному человеку, а также иные данные, позволяющие однозначно установить владельца. Именно поэтому, если кто‑то подобрал телефон и не предпринял попыток его вернуть, такие действия могут быть квалифицированы как кража», — объяснил он.

По его словам, это справедливо даже в тех случаях, когда человек не планировал ничего противоправного: с точки зрения закона отсутствие активных действий по поиску хозяина уже расценивается как умысел на завладение чужим имуществом.

«Например, если пассажир забыл телефон в такси, а водитель, обнаружив гаджет, не сдал его в таксопарк, а оставил у себя «до лучших времен», это тоже образует состав кражи — независимо от мотивов», — поясняет Ключко.

Если телефон найден в общественном месте, в торговом центре, кафе, транспорте, — наиболее правильный шаг —- сразу передать его администрации или сотруднику, ответственному за помещение либо транспортное средство. В иных случаях (например, при находке на улице) необходимо заявить о находке в полицию либо в орган местного самоуправления. Такое заявление фиксирует сам факт добросовестности: человек не пытался скрыть находку и сделал все возможное, чтобы вещь вернулась к владельцу.

«Закон при этом защищает и интересы самого нашедшего. Согласно статьям 227–228 ГК РФ, если владелец не объявится в течение шести месяцев, нашедший приобретает право собственности на вещь. Кроме того, он вправе рассчитывать на вознаграждение: этот механизм призван стимулировать людей не скрывать находки, а действовать открыто», — заключает эксперт.

Ранее адвокат разъяснила, как законно присвоить найденные деньги

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!