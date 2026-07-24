Адвокат объяснил, что делать, если нашли чужой телефон на улице

Если вы нашли на улице чужой телефон, то оставлять себе его нельзя. Грань между обычной находкой и кражей очень тонкая, а регулируют эти ситуации два правовых акта: Уголовный и Гражданский кодексы РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

Так, статья 158 УК РФ предусматривает ответственность за тайное хищение чужого имущества, тогда как статья 227 ГК РФ закрепляет порядок обращения с найденными вещами и фактически задает алгоритм добросовестного поведения.

«Ключевой нюанс заключается в том, что мобильный телефон — это предмет с ярко выраженными индивидуальными признаками: в нем есть SIM‑карта, привязанная к конкретному человеку, а также иные данные, позволяющие однозначно установить владельца. Именно поэтому, если кто‑то подобрал телефон и не предпринял попыток его вернуть, такие действия могут быть квалифицированы как кража», — объяснил он.

По его словам, это справедливо даже в тех случаях, когда человек не планировал ничего противоправного: с точки зрения закона отсутствие активных действий по поиску хозяина уже расценивается как умысел на завладение чужим имуществом.

«Например, если пассажир забыл телефон в такси, а водитель, обнаружив гаджет, не сдал его в таксопарк, а оставил у себя «до лучших времен», это тоже образует состав кражи — независимо от мотивов», — поясняет Ключко.

Если телефон найден в общественном месте, в торговом центре, кафе, транспорте, — наиболее правильный шаг —- сразу передать его администрации или сотруднику, ответственному за помещение либо транспортное средство. В иных случаях (например, при находке на улице) необходимо заявить о находке в полицию либо в орган местного самоуправления. Такое заявление фиксирует сам факт добросовестности: человек не пытался скрыть находку и сделал все возможное, чтобы вещь вернулась к владельцу.

«Закон при этом защищает и интересы самого нашедшего. Согласно статьям 227–228 ГК РФ, если владелец не объявится в течение шести месяцев, нашедший приобретает право собственности на вещь. Кроме того, он вправе рассчитывать на вознаграждение: этот механизм призван стимулировать людей не скрывать находки, а действовать открыто», — заключает эксперт.

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