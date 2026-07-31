Мошенники перестали «запугивать» россиян в фишинговых письмах

Мошенники отказались от прямой тактики запугивания: вместо привычных маркеров срочности в письмах используются нейтральные или позитивные формулировки, которые не вызывают защитную реакцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании «Стахановец».

Так, на долю позитивных формулировок, создающих у пользователя ощущение пользы или скорой выгоды, приходится 53% всех вредоносных рассылок. Негативные сценарии, основанные на давлении и страхе, составляют 23%. Оставшиеся 24% писем сохраняют нейтральный, сугубо деловой тон, имитируя стандартную рабочую переписку.

«Эти данные подтверждают, что современный фишинг в равной степени использует как «пряник», так и «кнут», однако ставка на положительное подкрепление оказывается статистически более эффективной для вовлечения жертвы», — указывают аналитики.

Первую строчку рейтинга самых популярных фраз в фишинговых письмах занимают сообщения о выигрыше или получении приза. Снижение эффективности этой схемы в 2026 году составило минус 15%, однако она по-прежнему остается самой массовой. Пользователь получает письмо с фразой «Вы стали нашим 1000-м клиентом сегодня и выиграли приз». Далее жертве предлагается оплатить комиссию или ввести данные банковской карты для получения выигрыша.

Вторую позицию удерживают письма с ложными инвестиционными предложениями.

Типовая фраза в таких рассылках — «Ваш персональный бонус уже активирован, доступ открыт». Текст письма гарантирует высокую доходность при открытии счета «прямо сегодня» и создает у получателя иллюзию эксклюзивного доступа к выгоде.

На третьем месте находятся сообщения от имени финансовых организаций о подозрительной активности по счету. Злоумышленники используют фразу «Мы заметили вход с нового устройства, пожалуйста, проверьте активность». Письмо побуждает жертву перейти по ссылке для подтверждения личности или якобы для отмены несанкционированной операции.

«Если раньше атакующий рассчитывал на панику и немедленное действие, то сейчас он делает ставку на долгую коммуникацию. Злоумышленники могут вести переписку несколько дней, имитируя заботу о сбережениях клиента или помощь в оформлении выигрыша. Для пользователей это означает, что ни одно неожиданное письмо, даже самое вежливое и выгодное на первый взгляд, нельзя воспринимать как истину. Критическая проверка отправителя и отсутствие спешки — единственная надежная защита», — отметил Артём Жадеев, эксперт в области информационной безопасности компании «Стахановец».

Ранее удаленщиков предупредили о новых схемах мошенников.