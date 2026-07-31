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Общество

Россиянам рассказали, где выгоднее всего искать работу летом 2026 года

HR-эксперт Хакимова: 76% компаний готовы нанимать бывших сотрудников
ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Лето традиционно считают не самым активным периодом для поиска работы, но сегодня ситуация на рынке труда неоднородна, рассказала «Газете.Ru» Гельнур Хакимова, менеджер профессионального подбора направления «Производство и Логистика».

В одних сферах — острый дефицит кадров, в других — профицит.

«Сложная ситуация на рынке — не приговор, — отмечает эксперт. — Чтобы повысить шансы, важно уделить внимание конкурентоспособности профиля». Нужно адаптировать резюме под автоматический отбор, использовать формулировки из вакансий и делать акцент на востребованных компетенциях. Навыки работы с данными (Excel, Power BI, SQL) ценятся в HR, финансах, логистике и маркетинге. Знание комплаенса — в банках и фармацевтике.

На собеседованиях стоит сохранять гибкость: рассмотреть предложения с чуть более низкой зарплатой, если компания дает интересные задачи или обучение. «Если удаленка критична — уточняйте это на ранних этапах», — советует Хакимова.

Лайфхак, о котором мало говорят: поддерживайте контакты с бывшими коллегами. «Сейчас 76% компаний готовы нанимать бывших сотрудников (явление «бумеранг-найм»)», — поясняет эксперт. Можно запросить обучение за счет компании — 61% работодателей компенсируют сертификации и курсы.

Несмотря на стереотип о «мертвом сезоне», искать работу летом можно и нужно. Из-за отпусков процесс согласования может занимать больше времени, но конкуренция чаще всего снижается.

Наиболее активный найм летом — в отраслях с хроническим дефицитом кадров: IT и разработка, инженерно-технические специальности, медицинский персонал. Также высок спрос в сезонных направлениях: туризм, розничная торговля, сельское хозяйство, логистика и доставка.

«Работа есть, но не во всех отраслях и не для всех специалистов, — резюмирует Хакимова. — Главное — адаптироваться и не бояться пробовать новые направления».

Ранее HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word.

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