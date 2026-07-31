Россиянам рассказали, где выгоднее всего искать работу летом 2026 года

Лето традиционно считают не самым активным периодом для поиска работы, но сегодня ситуация на рынке труда неоднородна, рассказала «Газете.Ru» Гельнур Хакимова, менеджер профессионального подбора направления «Производство и Логистика».

В одних сферах — острый дефицит кадров, в других — профицит.

«Сложная ситуация на рынке — не приговор, — отмечает эксперт. — Чтобы повысить шансы, важно уделить внимание конкурентоспособности профиля». Нужно адаптировать резюме под автоматический отбор, использовать формулировки из вакансий и делать акцент на востребованных компетенциях. Навыки работы с данными (Excel, Power BI, SQL) ценятся в HR, финансах, логистике и маркетинге. Знание комплаенса — в банках и фармацевтике.

На собеседованиях стоит сохранять гибкость: рассмотреть предложения с чуть более низкой зарплатой, если компания дает интересные задачи или обучение. «Если удаленка критична — уточняйте это на ранних этапах», — советует Хакимова.

Лайфхак, о котором мало говорят: поддерживайте контакты с бывшими коллегами. «Сейчас 76% компаний готовы нанимать бывших сотрудников (явление «бумеранг-найм»)», — поясняет эксперт. Можно запросить обучение за счет компании — 61% работодателей компенсируют сертификации и курсы.

Несмотря на стереотип о «мертвом сезоне», искать работу летом можно и нужно. Из-за отпусков процесс согласования может занимать больше времени, но конкуренция чаще всего снижается.

Наиболее активный найм летом — в отраслях с хроническим дефицитом кадров: IT и разработка, инженерно-технические специальности, медицинский персонал. Также высок спрос в сезонных направлениях: туризм, розничная торговля, сельское хозяйство, логистика и доставка.

«Работа есть, но не во всех отраслях и не для всех специалистов, — резюмирует Хакимова. — Главное — адаптироваться и не бояться пробовать новые направления».

Ранее HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word.