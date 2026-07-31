Врач предупредил об опасности сочетания успокоительных с алкоголем

Бокал вина вечером, а затем таблетка, чтобы уснуть или снять тревогу, многим кажется безобидной комбинацией. Однако на практике их действие может взаимно усиливаться вплоть до остановки дыхания. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

«Алкоголь сам по себе угнетает центральную нервную систему. Если добавить препарат с седативным действием, человек может получить не обычную сонливость, а опасное снижение уровня сознания и угнетение дыхания. Предсказать такую реакцию по самочувствию заранее невозможно», — объяснил Рудковский.

Особую осторожность необходимо соблюдать с транквилизаторами, снотворными, некоторыми обезболивающими, а также с противоаллергическими и психотропными средствами, вызывающими сонливость. Универсального безопасного промежутка между таблеткой и спиртным не существует.

Субъективное ощущение трезвости, предупредил Рудковский, не означает, что этанол уже выведен. Лекарство может начать действовать не сразу, и пик двух эффектов совпадает ночью, когда заторможенность принимают за обычную усталость.

«Опасна сама логика: «я уже не чувствую алкоголь, значит, его нет». Человек оценивает ситуацию мозгом, на работу которого спиртное уже повлияло. Поэтому он может повторно принять препарат или не заметить, что становится слишком заторможенным», — подчеркнул психиатр.

Комбинация ухудшает координацию и память. Особенно уязвимы пожилые, пациенты с заболеваниями печени и дыхательной системы, а также люди с апноэ сна.

Рудковский перечислил симптомы, при которых необходимо вызывать скорую: человек стал необычно сонливым, перестал связно отвечать, теряет сознание, дышит редко или с паузами, появились судороги или синюшность губ.

«Не надо пытаться нейтрализовать одно вещество другим: кофе, энергетик или дополнительное лекарство не исправят ситуацию. До приезда врачей важно контролировать дыхание и подготовить упаковки принятых препаратов», — рассказал психиатр.

Даже при отсутствии тяжелых симптомов после такой комбинации нельзя садиться за руль или принимать следующую дозу лекарства без консультации. Если препарат назначен для постоянной терапии, схему необходимо заранее обсудить с врачом.

«Фраза «с алкоголем нельзя» на инструкции — не формальность. Если человек не знает, совместим ли препарат со спиртным, безопасное решение только одно: не смешивать и уточнить у врача или фармацевта», — заключил эксперт.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.