Врач предупредил, для кого опасна летняя зелень

Врач Малхасян: при оксалатных камнях в почках шпинат и щавель могут быть опасны

Хрустящие салаты, зелень, овощи с грядки — летний стол манит свежестью. Но для людей с мочекаменной болезнью или склонностью к ней они могут таить опасность, рассказал «Газете.Ru» Виген Малхасян, уролог-онколог, профессор, доктор медицинских наук.

Главная причина — щавелевая кислота, точнее ее соли — оксалаты. При обычном рационе мы получаем 300–1000 мг оксалатов в сутки, из них в кишечнике абсорбируется 6–14%. У здорового человека они выводятся с мочой. При сбое механизмов оксалаты соединяются с кальцием, превращаются в кристаллы и оседают в почках.

«Абсолютный лидер по содержанию оксалатов — шпинат. Щавель и ревень также содержат много щавелевой кислоты. Не менее опасны свекла (особенно в свежем виде), сельдерей, петрушка, зеленый перец, баклажаны, помидоры, морковь, а также гречка», — объяснил он.

Если у вас нет подтвержденных оксалатных камней, употребление допустимо. Людям с гипероксалурией рекомендуют ограничение или отказ от этих продуктов — суточное потребление не должно превышать 50 мг. Главное — диета строится на основе анализов.

Врач также поделился советами, как снизить риск образования камней.

Во-первых, питьевой режим — 1,5–2 л воды в день снижают концентрацию оксалатов в моче.

Во-вторых, употреблять больше продуктов с кальцием: творог, йогурт, сыр, сметана, кефир. Кальций связывает оксалаты в кишечнике и выводит их. Ложка йогурта или сметаны в салате снижает оксалатную нагрузку.

В-третьих, ограничить животный белок — вегетарианцы болеют МКБ реже.

Наследственность тоже влияет на метаболизм щавелевой кислоты. Если в семье были случаи оксалатного нефролитиаза, полезно ввести в меню овощи, фрукты и цельные злаки без щавелевой кислоты.

От зелени отказываться не стоит, но контролируйте оксалатную нагрузку продуктов, используя приложения-калькуляторы.

«Летний стол — это не только свежесть, но и риск для здоровья при склонности к камнеобразованию. Главное — знать свои анализы и меру», — резюмирует Малхасян.

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