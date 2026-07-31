Психолог объяснила, о чем говорит желание «просто побыть в тишине»

Желание уединиться и ничего не слышать становится массовым запросом. Люди жалуются на усталость от разговоров, уведомлений, фонового шума и просят «просто оставить их в покое». Бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина объяснила в беседе с «Газетой.Ru», почему современный человек остро нуждается в тишине и что это говорит о состоянии психики.

По словам эксперта, главная причина — колоссальная информационная перегрузка, которая стала нормой жизни. Большинство людей сегодня заняты умственным трудом, часто однообразным и требующим постоянной концентрации.

«Мы перегружены информацией на работе — в основном труд сейчас умственный и однообразный», — отмечает она.

К концу дня мозг просто отказывается обрабатывать новые данные, и тишина становится не роскошью, а физиологической потребностью.

Отдельный фактор — социальные сети. Они создают иллюзию общения, но на деле работают как многоголосый шум, который человек не успевает осмыслить.

«Соцсети — это как бы миллион голосов, которые мы постоянно слушаем, даже не успевая анализировать», — поясняет психолог.

Каждое уведомление, каждый пост, каждый комментарий требует хотя бы кратковременного внимания. В сумме это дает постоянный фоновый стресс.

К этому добавляется городская среда. Шум транспорта, разговоры в открытых офисах, объявления в метро, работающие телевизоры в кафе — все это создает акустический фон, который мозг вынужден фильтровать даже в минуты отдыха.

«В городах тоже шумно и многолюдно, и это сильно мешает расслабиться», — подчеркивает она.

В итоге человек практически не остается в состоянии истинной тишины. Даже дома многие продолжают слушать подкасты, смотреть видео или листать ленту. Тишина воспринимается как дискомфорт, хотя психике она необходима для восстановления.

Эксперт призывает обратить внимание на простой вопрос, который многие не могут ответить честно.

«Мало времени проводится действительно в тишине — когда вы последний раз были без телефона? В уединении?» — задает вопрос Каталина.

Постоянное желание «побыть одной» или «помолчать» — это не признак интроверсии и не «мизантропия». Это сигнал о том, что нервная система перегружена и не успевает восстанавливаться. Игнорировать этот сигнал опасно: накопленное переутомление может перерасти в тревожное расстройство, апатию или эмоциональное выгорание.

Психолог советует хотя бы 15–20 минут в день проводить в полной тишине — без телефона, без музыки, без разговоров. Это не «ничегонеделание», а необходимая гигиена для психики.

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