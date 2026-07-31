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Общество

У «Свидетелей Иеговы» хотят изъять более 100 объектов недвижимости

ГП потребовала изъять 123 объекта недвижимости у «Свидетелей Иеговы»
Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с иском к «Свидетелям Иеговы» (организация запрещена в России), требуя аннулировать около 60 сделок дарения и пожертвования недвижимости, совершенных в российских регионах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В числе ответчиков — религиозные организации и фонды из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление Свидетелей Иеговы в США. Минюст России привлечен как третье лицо.

По материалам иска, в 2016–2017 годах российские отделения «Свидетелей Иеговы» передавали имущество зарубежным структурам конфессии. Прокуратура считает, что эти операции могли быть направлены на то, чтобы помешать переходу активов в собственность государства после ликвидации местных структур.

Иск затрагивает 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости. Суммарная площадь недвижимости превышает 11 тыс. кв. м. Кроме того, речь в иске идет о 60 земельных участках общей площадью 5,6 га. Прокуроры также просят суд применить обеспечительные меры из‑за риска вывода имущества до завершения рассмотрения дела.

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