Россиян предупредили об опасности перегрева для ноутбука летом

Работа на ноутбуке вне дома летом — занятие привлекательное, но рискованное. О том, какие угрозы подстерегают технику на открытом воздухе и как их избежать, «Газете.Ru» рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер iRU.

Наиболее безопасный вариант — закрытая веранда или беседка. Устройство защищено от прямых солнечных лучей, осадков и большинства внешних факторов, а условия эксплуатации приближены к домашним.

С дачей ситуация сложнее. Повышенная запыленность, высокая температура и отсутствие кондиционирования — ноутбук работает в условиях постоянного перегрева, что увеличивает нагрузку на систему охлаждения и ускоряет износ компонентов.

В парке риски связаны с воздействием солнца, пылью и мелкими частицами, попадающими в систему охлаждения. Внезапные осадки и ветер также опасны.

«Самый неблагоприятный вариант — работа рядом с водоемом. К пыли и песку добавляется повышенная влажность. Если вода попадет внутрь — возможны сбои и короткое замыкание. Высокая влажность сама по себе сокращает срок службы электроники», — предупредил эксперт.

Основная опасность для ноутбука летом — перегрев. Причем речь не только о температуре воздуха, но и о прямых солнечных лучах, недостаточной вентиляции и работе под нагрузкой.

Аккумулятор — один из самых чувствительных компонентов. Уже при +35°C его деградация ускоряется, а при 40–45°C потеря ёмкости становится заметной для пользователя.

SSD-накопители при нагреве до 70–75°C включают троттлинг — автоматическое снижение производительности для защиты от перегрева. Скорость чтения и записи падает, а постоянная работа в таких условиях ускоряет износ.

Страдают и элементы системы охлаждения. Срок службы термопасты может сократиться с 3–5 лет до 1–2 лет. Процессор быстрее нагревается, чаще работает в режиме перегрева и теряет производительность.

Постоянные циклы нагрева и охлаждения вызывают расширение и сжатие материалов материнской платы, что может привести к микротрещинам и повреждению компонентов.

«Не устанавливайте ноутбук на землю, песок или траву — это увеличивает риск попадания загрязнений. Избегайте работы в условиях высокой влажности: утром во время тумана или при росе конденсат может образоваться внутри устройства», — посоветовал эксперт.

После работы в запыленной среде очищайте ноутбук баллоном со сжатым воздухом. И главное — не оставляйте технику под прямыми солнечными лучами и следите за вентиляцией, резюмировал он.

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