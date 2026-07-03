Россиянам объяснили, как спасти холодильник от жары

Летом холодильник работает с повышенной нагрузкой, поэтому владельцам техники стоит уделить особое внимание условиям его эксплуатации. Почему в жаркие месяцы холодильники чаще выходят из строя и какие ошибки допускают пользователи, «Газете.Ru» рассказал Иван Фроловский, специалист по ремонту и обслуживанию холодильников, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок – установка холодильника рядом с источниками тепла. Не рекомендуется размещать технику вплотную к плите, духовому шкафу или под прямыми солнечными лучами. Если холодильник постоянно нагревается снаружи, его компрессору приходится включаться чаще и работать дольше.

Не менее важно обеспечить достаточную вентиляцию.

«Многие стараются сэкономить пространство на кухне и придвигают холодильник вплотную к стене, несмотря на указанные в инструкции минимальные расстояния для циркуляции воздуха. Если тепло не отводится должным образом, эффективность работы техники снижается», – подчеркнул Иван Фроловский.

У некоторых моделей холодильников теплообменные элементы расположены не только сзади, но и по бокам. А если боковые поверхности вплотную заставлены мебелью, закрыты пакетами и другими предметами, это также может приводить к перегреву.

В жаркую погоду стоит внимательнее относиться и к тому, как часто открывается дверца холодильника. Каждое открытие приводит к попаданию теплого воздуха внутрь, поэтому лучше заранее продумывать, что именно нужно достать.

Специалист рекомендует не забывать и про очистку холодильника.

«Пыль на задней части и вентиляционных элементах ухудшает теплообмен. Периодическая очистка позволяет технике работать в более щадящем режиме, что особенно актуально в сильную жару», – предупредил Иван Фроловский.

По его словам, холодильникам с активной системой охлаждения – с вентилятором и радиатором, требуется регулярное обслуживание. Теплообменник со временем забивается пылью, поэтому его необходимо периодически очищать – продувать сжатым воздухом или аккуратно пылесосить.

Кроме того, специалист рекомендовал периодически проверять состояние уплотнителей на дверце.

«Если резинка прилегает неплотно, холодный воздух будет уходить наружу, а теплый – попадать внутрь. В результате холодильник начнет работать практически без остановки, что увеличивает риск перегрева и преждевременного износа деталей», – предупредил Иван Фроловский.

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