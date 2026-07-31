В Британии женщина-матрос, трогавшая членов экипажа за ягодицы, получила 18 месяцев тюрьмы

Матрос была уволена из Королевского флота Британии за домогательства экипажа

Матрос Сиан Доусетт была уволена из Королевского флота Великобритании и приговорена к 18 месяцам лишения свободы после того, как военный суд признал ее виновной в сексуальном домогательстве членов экипажа эсминца, пишет Daily Star.

Суд установил, что Доусетт неоднократно нарушала личные границы четырех сослуживцев, включая новых членов экипажа, которых она, по версии обвинения, выбирала из-за того, что они могли не решиться сообщить о происходящем.

Один из пострадавших рассказала суду, что испытывал сильное чувство стыда и долго не мог рассказать о случившемся, поскольку нарушителем оказалась женщина младше по званию.

Другой военнослужащий рассказал, что после произошедшего испытывал тревогу. По его словам, один из инцидентов произошел в медицинском отсеке корабля, а затем повторился в ангаре в присутствии других членов экипажа.

Военный трибунал признал Доусетт виновной по шести эпизодам сексуального насилия. Судья Джон Этвилл заявил, что ее действия подорвали доверие внутри команды и нарушили правила поведения, необходимые для службы на военном корабле.

Ранее британский солдат пожаловался, что потерял слух на службе, и требует £700 тысяч.