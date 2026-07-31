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Общество

Суд в Москве рассмотрит дело в отношении музыкального критика Артемия Троицкого

Дело журналиста-иноагента Артемия Троицкого рассмотрят в суде
Валерий Мельников/РИА Новости

Дело об административном правонарушении в отношении музыкальньного критика Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) будет рассмотрено в Гагаринском районном суде Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«В Гагаринском районном суде города Москвы зарегистрировано дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Троицкого Артемия Кивовича», — говорится в публикации.

В материалах, поступивших в суд, отмечается, что причиной стали текстовые интервью Троицкого, опубликованные на интернет-ресурсе The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Live, чья деятельность признана нежелательной не территории России.

Первое судебное заседание пройдет 4 сентября 2026 года. В случае признания музыкального критика виновным, ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Минюст России включил Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 году. Причиной стали иностранное влияние и антироссийские высказывания критика.

До этого музкритик Артемий Троицкий рассказал о жизни уехавших из России звезд.

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