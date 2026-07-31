Пара получила пожизненный срок за убийство 2-летней девочки, у которой нашли 21 перелом

В Британии мать и ее сожитель получили пожизненное лишение свободы за убийство двухлетней дочери, пишет Daily Mail.

В Великобритании суд вынес пожизненные приговоры Александре Уокер и Харрисону Симпсону, признанным виновными в убийстве двухлетней Изабель Уэлш. По данным следствия, девочка на протяжении нескольких недель подвергалась жестокому обращению. У нее обнаружили многочисленные травмы, включая 21 перелом и тяжелую травму головы.

Суд установил, что Симпсон, который познакомился с Уокер, находился с ребенком один в день ее смерти. Позже выяснилось, что он также совершил сексуальное насилие над девочкой.

Когда мать обнаружила дочь в критическом состоянии, она не сразу вызвала скорую помощь. Вместо этого она сначала пыталась разобраться в ситуации самостоятельно и обратилась за помощью только спустя время.

Медики прибыли быстро, но спасти ребёнка не удалось. Судья назвала произошедшее «садистским» и заявила, что до появления Харрисона в жизни семьи Изабель была здоровым и счастливым ребенком.

Симпсон получил пожизненный срок с возможностью освобождения не ранее чем через 27 лет. Уокер также получила пожизненный срок — минимально она проведет в тюрьме 21 год.

Ранее врачи уже выражали опасения за состояние девочки после обнаружения у нее травмы ноги, однако ребенка вернули матери после проверки.

Ранее сообщалось, что в США экс-мэр и «родитель года» обвиняется в насилии над детьми.