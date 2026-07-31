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Общество

Туроператор выплатит туристке компенсацию за грязь и грызунов в египетском отеле

Суд заставил туроператора возместить ущерб за антисанитарию в египетском отеле
Shutterstock/FOTODOM

Пермячка отсудила у туроператора более 70 тыс. руб. за испорченный отдых в египетском отеле, стало известно kp.ru.

В ноябре 2025 года женщина приобрела через турагентство «Все включено» тур на 14 ночей в отель Mirage Bay Resort & Aquapark 4* в Хургаде для двоих стоимостью 165 тыс. рублей. По возвращении она направила досудебную претензию, а затем обратилась в суд.

В иске туристка указала, что в номере была плесень, грязное постельное белье со следами крови и волосами, отсутствовала вода и не работала техника. На территории отеля, по ее словам, бегали крысы и мыши, в ресторане подавали еду в грязной посуде, а качество питания было низким.

Представители туроператора иск не признали, заявив, что недостатки носили временный характер. Однако суд встал на сторону заявительницы и пришел к выводу, что услуги по проживанию были ненадлежащего качества.

Теперь туроператор «Библио-Глобус» должен вернуть клиентке деньги за проживание, выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

Ранее разочарованный отдыхом на Мальдивах турист потребовал у туроператора более 1 млн рублей.

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