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Общество

Петербуржец притворялся донором крови ради выходных и угодил под суд

В Петербурге будут судить мужчину за подделку справок о сдаче крови
Global Look Press

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 42-летний местный житель за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина предоставил работодателю четыре поддельные медицинские справки о сдаче крови. На их основании ему были оформлены оплачиваемые дни отпуска. Позже выяснилось, что кровь он не сдавал. Ущерб компании оценили более чем в 27 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал. Как пояснил фигурант, он устал, а очередной отпуск по графику должен был наступить не скоро. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.

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