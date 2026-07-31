Mash: в Московской области произошло массовое заражение коз ящуром

В Московской области около 500 баранов, коров и коз, предварительно, заразились ящуром от баранов, привезенных из Астрахани. Больных животных придется забить, сообщает Telegram-канал Mash.

«Возможная вспышка ящура случилась из-за фермера из села Дубна Чеховского округа — тот купил партию баранов на юге и привез в МО [в Московскую область — «Газета.Ru»]. Через несколько дней после транспортировки оказалось, что животные больны. От них заразились коровы и козы. Почти 500 голов уничтожат, чтобы сохранить остальное поголовье», — говорится в посте.

Уточняется, что подъезды к ферме перекрыли.

По словам хозяина скота, он стал жертвой конкуренции. Он уточнил, что больше не будет заниматься животноводством.

Ящур относится к группе антропозоонозов — инфекционных болезней, передающихся от животных человеку. Среди заболевших животных не выживают более 50%. Люди тоже могут заразиться: через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, в редких случаях — через мясо.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости зоонозными инфекциями в России.