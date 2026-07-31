Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Mash: в Московской области произошло массовое заражение коз ящуром

Mash: в Подмосковье 500 баранов, коров и коз заразились ящуром
Shutterstock/FOTODOM

В Московской области около 500 баранов, коров и коз, предварительно, заразились ящуром от баранов, привезенных из Астрахани. Больных животных придется забить, сообщает Telegram-канал Mash.

«Возможная вспышка ящура случилась из-за фермера из села Дубна Чеховского округа — тот купил партию баранов на юге и привез в МО [в Московскую область — «Газета.Ru»]. Через несколько дней после транспортировки оказалось, что животные больны. От них заразились коровы и козы. Почти 500 голов уничтожат, чтобы сохранить остальное поголовье», — говорится в посте.

Уточняется, что подъезды к ферме перекрыли.

По словам хозяина скота, он стал жертвой конкуренции. Он уточнил, что больше не будет заниматься животноводством.

Ящур относится к группе антропозоонозов — инфекционных болезней, передающихся от животных человеку. Среди заболевших животных не выживают более 50%. Люди тоже могут заразиться: через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, в редких случаях — через мясо.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости зоонозными инфекциями в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!