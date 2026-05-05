Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости зоонозными инфекциями в России

Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

В России отмечается рост активности и распространения некоторых зоонозных инфекций: к их числу относят орнитоз, микозы, пастереллез и ряд других заболеваний. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике инфекционных болезней, пишет ТАСС.

«ИБОЧЖ — известные зоонозные (сапронозные) инфекции, которые после периода относительно низкой активности снова проявляются вспышечной заболеваемостью и (или) распространяются на новые территории», — говорится в сообщении.

Для РФ в настоящее время эпидемиологически значимы варианты, вызываемые микроорганизмами II группы патогенности (например, высокопатогенный зоонозный грипп, орнитоз, особо опасные микозы, сап, мелиоидоз, ящур), а также III группы (листериоз, пастереллез, фелиноз, эризипелоид).

В документе объясняется, что возрастающая актуальность ИБОЧЖ связана с усилением влияния человека на окружающую среду, экологическими и климатическими изменениями. Дополнительными факторами названы развитие традиционного сельского хозяйства, вероятность завоза зараженных животных, продуктов животноводства и кормов, рост контактов с дикой фауной из‑за ее миграции и адаптации к синантропной среде, а также изменения самих возбудителей под действием различных условий, включая технологические.

Ранее Онищенко заявлял, что грипп останется одной из основных причин смертности в ближайшие пять лет.

 
